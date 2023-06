Gegen Tierleid auf Straßen hilft nur Kontrolldruck

Tiere oft nicht mehr transportfähig

Was wurde am häufigsten beanstandet? „Die meisten Verstöße, die gefunden worden sind, betreffen die mangelnde Transportfähigkeit der Tiere. Da waren viele schon so schwach beisammen, dass das eine Verwaltungsübertretung war“, so Hemetsberger. In den Jahren 2016 bis 2022 gab es 269 Anzeigen. 2022 waren es 34 Anzeigen bei insgesamt 49 Zuwiderhandlungen. In 27 Fällen ging es um transportunfähige Tiere.