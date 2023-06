Landtag nimmt Energiekonzern ins Kreuzverhör

Die saftige Tariferhöhung der Kelag stand am Dienstagvormittag im Mittelpunkt des Finanzausschusses. Bevor die beiden Kelag-Vorstände von den Abgeordneten in die Mangel genommen worden sind, versuchten Güthlein und Draxler in ihrem Eingangsstatement die Motive für die Strompreisanhebung zu erklären.

„Das ist ein sehr komplexes Thema“, sagt Güthlein. Und einmal mehr verweist die Kelag darauf, dass es einfach nicht mehr möglich sei, den Strom so günstig an den Endkunden zu bringen. Grund dafür seien einfach die international gestiegenen Energiepreise.