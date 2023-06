Kelag passt Preise an: neue Tarife für Kunden

„Kelag Strom Vorteil“ soll Preisgarantie liefern

Mit einem Schreiben ab 19. Juni werden dann aber auch die Bestandskunden über die neue Tarifstruktur informiert. Der Energiekonzern wird nämlich mit 1. August seine Tarife vereinheitlichen. Nach der Preisanpassung müssen Kunden künftig 24,84 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. „Doch wir sehen uns in einer sozialen Verantwortung“, erklärt Alexander Jordan, Leiter des Vertriebs der Kelag. Und deshalb sollen bestehende Kunden auch die Möglichkeit erhalten, in ein günstigeres Modell zu wechseln. Der Tarif „Kelag Strom Vorteil“ wird laut Energiekonzern künftig 19,80 Cent pro Kilowattstunde betragen. „Zudem gibt es eine zwölfmonatige Preisgarantie“, so Jordan im Gespräch mit der „Krone“. Trotzdem macht am Ende die Preissteigerung über 50 Prozent aus.