Sonderlandtag soll eine Strompreissenkung bringen

Kritik an Finanzlandesrätin und SPÖ

Die Freiheitlichen üben nicht nur heftige Kritik an der Kelag, sondern auch an Finanzlandesrätin Gaby Schaunig (SPÖ). „Schaunig muss sich bei der Kelag für faire Strompreise einsetzen“, lautet der einheitliche Tenor bei den Freiheitlichen. Schaunig kontert: „Die Kelag ist eine Aktiengesellschaft, die Preisgestaltung liegt in alleiniger Konzern-Verantwortung. Die Politik kann und darf laut Gesetz darauf keinen Einlfuss nehmen.“