Millionen-Zahlung für Sicherheit in Ukraine-AKW

„Ein Atomunfall in der Ukraine hätte nicht nur für die Ukraine selbst Konsequenzen, sondern auch über ihre Grenzen hinaus“, hieß es weiter. Den Angaben zufolge soll die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) 100 Millionen Kronen (rund 8,6 Mio. Euro) erhalten, um den Aufenthalt ihrer Experten in mehreren Kernkraftwerken in der Ukraine, darunter auch das ehemalige AKW Tschernobyl, zu unterstützen.