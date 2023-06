Funktionärsschwund bereitet große Sorgen

In der Saison 2021/22 registrierte Österreichs größter Sport-Fachverband rund 200.000 Spielerinnen und Spieler, die zumindest einmal am Meisterschaftsbetrieb teilnahmen. Dies entspricht einer Steigerung von 30.000 Personen im Vergleich zur Vorsaison. „Es ist sehr erfreulich, dass nach Corona wieder ein Aufwärtstrend da ist. Bei der Neuanmeldung von Jugendlichen sind wir sogar besser als vor der Pandemie“, erklärte Hollerer. Weniger rosig stellt sich die Situation auf Funktionärsebene dar. „Das wird jetzt die große Herausforderung. Wir merken in diesem Bereich einen Rückgang, dem wir gegensteuern wollen“, sagte Hollerer und betonte: „Funktionärinnen und Funktionäre sind ein sehr unterschätzter Faktor im Sport und im Fußball. Sie halten zum ganz großen Teil ehrenamtlich das gesamte System am Laufen. Ohne Ehrenamtliche kann der Fußball nicht funktionieren.“