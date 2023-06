Gewitter sorgten am Wörthersee für Stromausfälle

Dunkle Wolken zogen von Westen über Kärnten und sorgten für massive Niederschläge. Während im Raum Villach die Straßen zum Teil überflutet waren, sorgten die Gewitter im Wörthersee-Raum für Stromausfälle. Davon waren vorübergehend in der Gemeinde Techelsberg rund 1500 Haushalte betroffen, die jedoch bald wieder Strom hatten. „Im benachbarten Rennweg (bei Pörtschach) und am Pyramidenkogel waren dann noch 270 Haushalte ohne Strom“, berichtet Robert Schmaranz, Kärnten Netz. „Kurz vor 21 Uhr ging dann am Pyramidenkogel wieder alles und im Laufe des Abends werden auch die Haushalte bei Rennweg versorgt - notfalls mit Aggregaten.“