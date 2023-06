Dieser Lada Taiga soll 250.000 Euro kosten!

Ein unbeschädigtes, rostfreies Exemplar dieser Baureihe zu finden, wird grundsätzlich nicht leicht sein. Doch dieser Lada steht da wie frisch vom Band seines Herstellers AwtoWAS in Toljatti gelaufen. Dabei wurde er bereits drei Jahre nach Markteinführung - also 1980 - gebaut. Allerdings wanderte er direkt in ein Lager und wurde unter Folie aufbewahrt. Vieles ist noch eingeschweißt, manches verplombt. Das ist schon was wert, aber so viel?