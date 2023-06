Austria Lustenau will 50+1-Regel nicht abschaffen

Sollen in Zukunft Investoren das Sagen in Österreichs Fußballklubs haben dürfen, wie es bereits in den meisten Ländern der Fall ist? Am kommenden Mittwoch wird darüber in einer außergewöhnlichen Hauptversammlung der Bundesliga diskutiert. Lustenau wird - so wie Altach - für eine Beibehaltung der bisherigen Regel stimmen. „Es wird nur leichte Anpassungen geben und einige Punkte präzisiert werden. Aber unser Standpunkt ist, dass wir mit der derzeitigen Situation sehr zufrieden sind“, bekräftigt Austrias Vorstandssprecher Bernd Bösch.