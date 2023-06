Volksschüler auf dem Weg zur Sicherheitsolympiade

„Ich freue mich schon riesig auf Wien“, sagt Anna Gföller (10) aus Altenmarkt. Gemeinsam mit ihren Klassenkollegen und ihrem Lehrer Bernhard Prieler fährt sie heute nach Wien zum Bundesfinale der Kindersicherheitsolympiade. Vergangenen Dienstag stellten die 25 Schüler beim Landesbewerb ihr Können unter Beweis. Und erlangten den Titel „Sicherste Klasse Salzburgs“. Neben dem Bewerb am Dienstag dürfen sie sich auch auf eine Führung in der Hauptfeuerwehrwache in Wien-Favoriten freuen.