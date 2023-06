Bablers Stoff | Rot frisst Grün

Bablers Stoff. Während der Wiener Polizeidirektor gemeinsam mit dem Geheimdienst-Chef gestern um 11 Uhr verkündete, dass man einen möglichen Anschlag auf die Regenbogenparade in Wien tags zuvor vereitelt habe, sprach der neue SPÖ-Chef Andreas Babler in der ORF-Pressestunde Klartext. Für diesen zeitlichen Zusammenfall ortete man in der in Sachen Verschwörungstheorien gut geschulten FPÖ gleich Böses - was sonst? Fakt ist: Sowohl die Staatsschütze als auch der Parteichef sprachen gleichzeitig Klartext. Wie formuliert es heute Claus Pándi in seinem heutigen „Krone“-Kommentar? „Andreas Babler macht es einem nicht leicht. Wer den neuen SPÖ-Chef in der ,Pressestunde´ sah, musste sich bei prächtigem Wetter mit echter Politik beschäftigen. Das ist nach den völlig blutleeren Jahren in der Sozialdemokratie noch ungewohnt.“ Man müsse, meint unser Kommentator, „diesen Linksruck nicht mögen“. Doch Bablers Populismus enthalte „mehr Stoff für Diskussionen als Kickls zappelnd vorgetragenes Getobe von der ,Festung Österreich´, während Flüchtlingsfamilien zu Hunderten im Meer ertrinken.“ Ja, so viel ist sicher: Babler liefert eine ganze Menge Stoff!