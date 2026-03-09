Pöltls Raptors melden sich mit Kantersieg zurück

Je 59 Double-Double für Toronto und San Antonio

Der Center hat in seiner NBA-Karriere nunmehr je 59 Double-Double für Toronto und die San Antonio Spurs erzielt. Dass ab Dienstag in 16 Tagen neun Spiele auf die Kanadier warten, davon sieben auswärts, werde „auf keinen Fall eine einfache Phase, aber wir gehen das Ganze von Spiel zu Spiel an“, so der Wiener. „Unser Fokus liegt jetzt auf Houston.“ Die Rockets gingen am Sonntag bei den San Antonio Spurs 120:145 unter.