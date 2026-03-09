Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach zwei Niederlagen

Pöltls Raptors melden sich mit Kantersieg zurück

US-Sport
09.03.2026 07:49
Toronto gewann – nach dem 140:110 gegen die Washington Wizards am 21. November – zum zweiten Mal ...
Toronto gewann – nach dem 140:110 gegen die Washington Wizards am 21. November – zum zweiten Mal in der laufenden Saison mit 30 Punkten Differenz.(Bild: AP/Chris Young)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander in der National Basketball Association (NBA) haben sich die Toronto Raptors am Sonntag mit einem Kantersieg gegen die Dallas Mavericks zurück gemeldet. Jakob Pöltl steuerte zum 122:92 mit 16 Punkten und zehn Rebounds sein viertes Double-Double im Spieljahr bei. In 30:28 Minuten Einsatzzeit standen für den 30-jährigen Center aus Wien zudem vier Assists, zwei Blocks sowie ein Steal zu Buche.

0 Kommentare

Toronto gewann – nach dem 140:110 gegen die Washington Wizards am 21. November – zum zweiten Mal in der laufenden Saison mit 30 Punkten Differenz. RJ Barrett führte sein Team mit 31 Zählern an. Pöltl sprach in einer Presseaussendung von einem „Pflichtsieg“ gegen ein Team mit vielen jungen Spielern. „Wir haben über lange Strecken gute Defense gespielt und verdient gewonnen.“

Je 59 Double-Double für Toronto und San Antonio
Der Center hat in seiner NBA-Karriere nunmehr je 59 Double-Double für Toronto und die San Antonio Spurs erzielt. Dass ab Dienstag in 16 Tagen neun Spiele auf die Kanadier warten, davon sieben auswärts, werde „auf keinen Fall eine einfache Phase, aber wir gehen das Ganze von Spiel zu Spiel an“, so der Wiener. „Unser Fokus liegt jetzt auf Houston.“ Die Rockets gingen am Sonntag bei den San Antonio Spurs 120:145 unter.

In einem Formtief stecken die Detroit Pistons. Der Spitzenreiter im NBA-Osten erlitt mit 110:121 bei Miami Heat die vierte Niederlage hintereinander. Das Team aus Florida wiederum feierte den fünften Sieg en suite. Mit Orlando Magic (130:91 bei den Milwaukee Bucks) blieb auch ein weiterer Verfolger der in der Eastern Conference fünftplatzierten Raptors erfolgreich. Die Boston Celtics setzten sich bei den Cleveland Cavaliers 109:98 durch. Luka Doncic führte die Los Angeles Lakers mit 35 Punkten zu einem 110:97 gegen die New York Knicks. LeBron James fehlte verletzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
09.03.2026 07:49
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
286.995 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.049 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
254.521 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2738 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2248 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2199 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Mehr US-Sport
Nach zwei Niederlagen
Pöltls Raptors melden sich mit Kantersieg zurück
NBA
Meister Oklahoma City Thunder mit 50. Saisonsieg
NHL
Marco Rossi verlor mit Vancouver bei Winnipeg Jets
Bei Sieg gegen Dallas
Celtics-Star Tatum feiert erfolgreiches Comeback
Funktionär ist tot
NFL-Team trauert um langjährigen CEO Bob Harlan

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf