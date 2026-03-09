Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heiße Phase beginnt

Ingolitsch: „Dürfen uns nicht blenden lassen!“

Bundesliga
09.03.2026 07:10
„Wir dürfen uns nicht blenden lassen“, warnt Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch
„Wir dürfen uns nicht blenden lassen“, warnt Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sechs Teams innerhalb von drei Punkten: Mit einem minimalen Vorsprung startet Titelverteidiger Sturm Graz als Spitzenreiter in den Meister-Showdown der Fußball-Bundesliga. Die Steirer liegen nach der Punkteteilung nur einen Zähler vor Salzburg, dem LASK und der Wiener Austria, auch Rapid und Hartberg sind mit einem Rückstand von drei Punkten vor den letzten zehn Saisonspielen in Schlagdistanz. „Wir dürfen uns nicht blenden lassen“, warnt Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch.

0 Kommentare

Die Grazer bugsierten sich am Sonntag mit einem souveränen 2:0 gegen den formstarken SCR Altach in die Pole Position für das anstehende Meisterrennen. „Spitzenreiter klingt schon gut“, sagte Sturm-Verteidiger Albert Vallci. In den „zehn Endspielen“ müsse nun das Maximum abgerufen werden, betonte der Winter-Zugang. „Für jede Mannschaft, die oben dabei ist, ist alles drin.“ Los geht es für den Meister der vergangenen beiden Saisonen am Sonntag bei der Austria. Bei den Wienern stellte sich Stephan Helm auf eine „positive Challenge“ ein.

Lesen Sie auch:
In der Meistergruppe warten zwei Wiener Derbys.
Brisante nächste Runde
Spielplan ist da! Rapid freut sich auf Derby-Fans
08.03.2026
Zwei Derbys warten
Dragovic: „Schön, dass es Rapid geschafft hat“
08.03.2026

Sturm bewies Heimstärke
Ingolitsch wollte sich nach dem Erfolg gegen seinen Ex-Verein dank der Tore der Youngster Jacob Peter Hödl (19) und Belmin Beganovic (21) nicht von der Ausgangslage beirren lassen. „Mir geht es weniger um den Tabellenplatz, sondern um die Tatsache, dass wir wiederholt zuhause gewinnen und gegen die bis dato formstärkste Mannschaft bestehen konnten“, betonte der 33-Jährige nach dem vierten Heimsieg ohne Gegentor im vierten Heimspiel des Jahres. „Durch diesen Sieg sind wir die formstärkste Mannschaft der Bundesliga.“

Die Kritik auch aufgrund der fehlenden spielerischen Dominanz auf dem Rasen, die laut Ingolitsch „Woche für Woche auf uns einprasselt“, lässt den Coach kalt. „Wir bleiben intern extrem ruhig. Wir schauen auf den Prozess, denken nachhaltig und versuchen, etwas aufzubauen“, sagte Ingolitsch. Er habe schon das Gefühl, dass der Weg „nicht ganz verkehrt“ sei. Aber: „Wir haben echt noch sehr viel Arbeit und das Endprodukt soll schon anders aussehen als derzeit.“

Austria will „Kirche im Dorf lassen“
Der nächste Gegner sammelte aus Ried die drei „Bonuspunkte“ mit. Die Austria zeigte sich beim 2:0 im Innviertel defensiv stabil, profitierte bei der Führung durch Abubakr Barry von ein wenig Spielglück und ließ danach nichts mehr anbrennen. Aleksandar Dragovic entdeckte sogar neue Qualitäten als Torjäger. Der Routinier erinnerte danach an den misslungenen Saisonstart und andere „Nebengeräusche“. Dass es auch Rapid in die Meistergruppe geschafft habe „freut mich“, so der in Derbys stets hoch motivierte Dragovic. Zum nächsten Duell mit Grünweiß kommt es in rund einem Monat (12. April).

AlekAleksandar Dragovic
AlekAleksandar Dragovic(Bild: GEPA)

Titelansagen kamen aus dem violetten Lager keine. Dragovic wollte „die Kirche im Dorf lassen und nicht große Töne spucken“. In der Vorsaison war die Austria bis zur letzten Runde im Titelrennen, wurde am Ende ein bitter enttäuschter Dritter. Coach Helm wollte mit seinem Team daraus Kraft ziehen. „Dass viele Spieler im letzten Jahr schon dabei waren, sollte uns in dieser Situation helfen.“ In Ried wussten auch Newcomer zu überzeugen. Der 18-jährige Philipp Maybach wusste im zentralen Mittelfeld zu gefallen, der noch ein Jahr jüngere U17-Vizeweltmeister Vasilije Markovic schrammte nach seiner Einwechslung am ersten Torerfolg in der Bundesliga vorbei.

Kribbeln bei titelhungrigem LASK
Nach einem kleinen Zwischentief und drei Partien ohne Sieg tankte der LASK mit einem 3:1-Heimsieg über den WAC den Meistergruppen-Flieger fast voll auf – nur ein Punkt fehlt auf Tabellenführer Sturm. Nach dem Katastrophen-Start in die Saison ist es fast ein kleines Wunder. „Dass wir 30 Punkte in 13 Spielen haben, nehme ich gerne“, meinte Erfolgscoach Dietmar Kühbauer zu seiner Ligabilanz seit der Übernahme Mitte Oktober. Das ist freilich auch der schwächelnden Konkurrenz zu verdanken. „So, in dieser Form, habe ich es noch nie erlebt“, gestand der Trainerroutinier.

Seine Truppe eröffnet am Freitag (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Hartberg die zweite Saisonphase, im Cup steht fünf Tage später das Halbfinale in Ried an. So wie im historischen Jahr 1965 winkt das Double. „Jetzt haben wir das Kribbeln. Jetzt müssen wir scharf, kompakt und am Punkt da sein“, betonte Kühbauer. Weiterhin nahm er das Wort Meistertitel nicht in den Mund. „Jede Mannschaft, die unter den ersten Sechs ist, will international spielen. Wir müssen uns schnellstmöglich zusammensetzen und dann reden, wo die Reise hingehen soll und was das Ziel ist.“

Salzburg geht mit Torflaute in Meistergruppe
Salzburg startet mit einem Punkt Rückstand auf Sturm in die Meistergruppe. Zum Auftakt geht es diesmal daheim gleich wieder gegen Rapid – damit bietet sich für die „Bullen“ schon in einer Woche die Chance zur Revanche für eine laut Trainer Daniel Beichler äußerst unglückliche Niederlage. Man habe gegen Rapid „sieben Hochkaräter“ vergeben und sei „aus dem Nichts“ in Rückstand geraten, klagte der Nachfolger von Thomas Letsch. Beichler debütierte zwar mit einem 5:1 beim LASK, danach blieb man aber gegen Hartberg (0:0), im Cup-Semifinale gegen Altach (0:1) und nun auch gegen Rapid ohne Treffer. „Das müssen wir uns ankreiden, daran müssen wir arbeiten“, sagte der Ex-ÖFB-Teamspieler.

Lesen Sie auch:
Janis Antiste (2. v. re.) erzielte das Goldtor für Rapid.
Salzburg bezwungen
Rapid siegt minimalistisch und fixiert die Top 6
08.03.2026

Als alarmierend empfindet Beichler die Torflaute aufgrund der Chancenflut gegen Rapid aber nicht. „Ich bin schon ratloser von einem Spiel heimgefahren.“ Trotz der Niederlage in Wien-Hütteldorf soll am Saisonende der erste Meistertitel seit 2023 stehen. „Unsere Zielsetzung ist klar, trotzdem tun wir gut daran, uns aufs Arbeiten zu konzentrieren“, betonte Beichler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
09.03.2026 07:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
286.995 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.049 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
254.521 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2738 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2248 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2199 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Mehr Bundesliga
Heiße Phase beginnt
Ingolitsch: „Dürfen uns nicht blenden lassen!“
Krone Plus Logo
„Herzog“-Kolumne
Spielerische Entwicklung ist ganz dringend nötig
Brisante nächste Runde
Spielplan ist da! Rapid freut sich auf Derby-Fans
Rapid in Meistergruppe
Hoff Thorup lobt: „Das haben wir gut gelöst“
Zwei Derbys warten
Dragovic: „Schön, dass es Rapid geschafft hat“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf