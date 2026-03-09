Ingolitsch: „Dürfen uns nicht blenden lassen!“

Salzburg geht mit Torflaute in Meistergruppe

Salzburg startet mit einem Punkt Rückstand auf Sturm in die Meistergruppe. Zum Auftakt geht es diesmal daheim gleich wieder gegen Rapid – damit bietet sich für die „Bullen“ schon in einer Woche die Chance zur Revanche für eine laut Trainer Daniel Beichler äußerst unglückliche Niederlage. Man habe gegen Rapid „sieben Hochkaräter“ vergeben und sei „aus dem Nichts“ in Rückstand geraten, klagte der Nachfolger von Thomas Letsch. Beichler debütierte zwar mit einem 5:1 beim LASK, danach blieb man aber gegen Hartberg (0:0), im Cup-Semifinale gegen Altach (0:1) und nun auch gegen Rapid ohne Treffer. „Das müssen wir uns ankreiden, daran müssen wir arbeiten“, sagte der Ex-ÖFB-Teamspieler.