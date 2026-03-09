„Hatte Flashbacks!“ McGrath besiegt Olympia-Trauma

Atle Lie McGrath hat nach seinem Sieg im Slalom von Kranjska Gora am Sonntag tief blicken lassen. Die Situation nach dem bitteren Aus nach Halbzeitführung bei den Olympischen Spielen habe ihn auch in Slowenien noch beschäftigt, bestätigt der Norweger dabei. Nun könnte ihm ausgerechnet in seiner Heimat der große Coup gelingen.
Atle Lie McGrath hat den Ski-Weltcup-Slalom in Kranjska Gora gewonnen und sich für den Ausfall im Olympiarennen rehabilitiert. Der Norweger siegte in einem engen Rennen vor seinem Landsmann Henrik Kristoffersen (+0,01 Sek.) und Lucas Pinheiro Braathen (BRA/+0,04).
Michael Matt als Vierter verpasste das Podest nur um 2/100 Sekunden, er hatte sich von Halbzeitrang neun aus verbessert. Im Disziplinweltcup liegt McGrath 41 Punkte vor Braathen und 77 vor Clement Noel (FRA/6.).
„Ich war so nervös“
Die Bilder von McGrath nach den jüngsten zwei Slaloms könnten nicht unterschiedlicher sein. War er nach seinem Ausfall als Halbzeitführender bei Olympia bitter enttäuscht durch den Tiefschnee zu einem Wald gestapft, so durfte er sich am Sonntag im Glanz des Sieges sonnen.
„Ich hatte Flashbacks, in der Pause und während des Laufes. Ich war so nervös, vor allem nach dem, was bei Olympia passiert ist“, sagte McGrath, der dem Weltcupfinale und dem möglichen Kristallkugelgewinn in seiner Heimat entgegenblickt. „Ich muss mit Herz fahren, mit einem guten Gefühl und Flow, das ist mein Plan für Hafjell.“
