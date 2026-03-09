„Hatte Flashbacks!“ McGrath besiegt Olympia-Trauma

„Ich hatte Flashbacks, in der Pause und während des Laufes. Ich war so nervös, vor allem nach dem, was bei Olympia passiert ist“, sagte McGrath, der dem Weltcupfinale und dem möglichen Kristallkugelgewinn in seiner Heimat entgegenblickt. „Ich muss mit Herz fahren, mit einem guten Gefühl und Flow, das ist mein Plan für Hafjell.“