Spott über Gehsteig: „Geld wird ja sonst schlecht“

„Was hätte man mit dem Geld sonst tun sollen?“

„Auf dem linken Bild sieht man die angesprochene Stützwand gut im Hintergrund. Wird die untertunnelt oder führt der Radweg darüber?“, fragt sich „Sunny1“. Zu den Errichtungskosten (die Stadt Innsbruck steuert 260.000 Euro bzw. 25 Prozent zum Gemeinschaftsprojekt mit dem Land bei) meint „johehoba“: „Was hätte man sonst mit dem Geld tun sollen? Das wird doch schlecht, wenn man es über das Ablaufdatum hinaus lagert.“