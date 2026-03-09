Spott über Gehsteig: „Geld wird ja sonst schlecht“

Der jüngste Bericht über den „Gehsteig ins Nichts“ beim Kreisverkehr Innsbruck-Mitte in Tirol sorgte zum Teil für Spott unter der Leserschaft. Auch gegen die Politik wird ausgeteilt. Ein User wünscht sich sogar Ex-Stadtchef Georg Willi zurück: „Der grüne Bürgermeister war besser.“
Unverändert ist der „Gehsteig ins Nichts“ beim Kreisverkehr Innsbruck-Mitte entlang der L32 in Richtung Aldrans, obwohl im Oktober des Vorjahres weitere Arbeitsschritte angekündigt worden waren. Auf die Frage nach dem Warum gab es seitens der Stadt keine konkrete Antwort. Der geplante Geh- und Radweg bis zum Schloss Ambras werde aber – trotz einer massiven Stützwand, die wenige Hundert Meter danach folgt – im Frühjahr 2027 fertiggestellt, wurde versichert.
Online auf krone.at sorgte der Bericht am Sonntag für mehrere – teils humoristische und spöttische – Kommentare unserer geschätzten Leserschaft.
Wird die Stützwand untertunnelt oder führt der Radweg darüber?
„Sunny1“
„Was hätte man mit dem Geld sonst tun sollen?“
„Auf dem linken Bild sieht man die angesprochene Stützwand gut im Hintergrund. Wird die untertunnelt oder führt der Radweg darüber?“, fragt sich „Sunny1“. Zu den Errichtungskosten (die Stadt Innsbruck steuert 260.000 Euro bzw. 25 Prozent zum Gemeinschaftsprojekt mit dem Land bei) meint „johehoba“: „Was hätte man sonst mit dem Geld tun sollen? Das wird doch schlecht, wenn man es über das Ablaufdatum hinaus lagert.“
Spöttisch auch der Kommentar von „Chrismaron“: „Vielleicht musste die Gemeinde noch investieren, weil sonst im nächsten Jahr das Budget niedriger ausfällt. Da muss man eben etwas Sinnvolles anschaffen.“
„Der grüne Bürgermeister war besser“
Unterdessen mutmaßt „Gasperini“, dass „vielleicht ein befreundeter Bauunternehmer einen Auftrag benötigt hat“. „Vermutlich hapert es an der Grundstücksablöse, wie immer halt“, meint wiederum User „19erich56“.
Ausgeteilt wird freilich auch gegen die Politiker in der Stadt. „Innsbruck wird nur noch von Schildbürgern regiert“, so „KroneLeser2152190“. Und „dorfschwaml“ wünscht sich sogar den ehemaligen Stadtchef Georg Willi zurück, denn „der grüne Bürgermeister war besser“.
