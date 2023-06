„GemNova und alle Betriebe sind zu liquidieren!“

Im Normalfall gibt es für Gläubiger eine Quote von 20 Prozent. Bei der GemNova soll die Quote bei 80 bis 100 Prozent liegen?

Auch hier gibt es gesetzliche Grundlagen. Wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig wird, stellt sich die Frage: Ist das Unternehmen durch einen Gesellschafterzuschuss zu retten, um es in der Folge wirtschaftlich weiterzuführen oder muss es den Weg in die Insolvenz antreten. Bei der GemNova habe ich das Gefühl, dass kein Vermögen vorhanden ist, also bleibt nur die Insolvenz bzw. der Konkurs. Üblicherweise ist bei einer Unternehmensinsolvenz ein Restvermögen vorhanden, sodass sich daraus für die Gläubiger eine Quote von 10, bestenfalls 30% ergibt. Wieso das bei GemNova nun 80 bis 100% sein sollen, ist für mich unerklärlich. Es sei denn, das Land, der Gemeindebund, der Onkel aus Amerika usw. übernehmen die volle Haftung.