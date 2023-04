GemNova-Pleite in letzter Sekunde verhindert

Drei statt sieben Firmen

Im Anschluss wurden Klubobleute und Sozialpartner informiert und dann die Mitarbeiter. „Sie sind das Kapital der Gesellschaft, die primär Dienstleistungen anbietet“, sagte Schöpf. Das Kerngeschäft soll nun der GemNova das Überleben sichern: Gemeinsamer Einkauf via Beschaffungsplattform (etwa Streusalz), Rechtsberatung, Baumanagement, Fuhrparkbetreuung und vor allem der Bildungspool, in dem am meisten Mitarbeiter beschäftigt sind und der auch am meisten Einnahmen generiert.