Russland verdoppelt Bestand an Delfin-Soldaten

Die Ukraine selbst hatte zu Sowjetzeiten in Sewastopol einst Delfine trainiert, das Programm wurde aber in den 90er-Jahren eingestellt. Im Jahr 2012 wurde es von Kiews Marine schließlich wiederbelebt, mit der Besetzung der Krim fielen die Delfine schließlich den Russen in die Hände. Um den Hafen in Sewastopol zu schützen, soll Russland nun die Anzahl der trainierten Meeressäuger von drei bis vier auf sechs bis sieben verdoppeln.