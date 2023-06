Donald Trump, der Herr der Lügen

1. Zur Klarstellung: Bei den Zehntausenden Falschaussagen Trumps - in den letzten Jahren sind noch viele dazugekommen - geht es nicht um Dinge, die man so oder so sehen kann. Trump sagt etwa, dass das Höchstgericht in Pennsylvania festgestellt hätte, die Präsidentschaftswahl 2020 wäre manipuliert worden. Was glatt gelogen ist. Ein solches Urteil gibt es nicht. In Wahrheit wurden im ganzen Land alle Behauptungen Trumps eines Wahlbetrugs vor sämtlichen Gerichten abgewiesen.