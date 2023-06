UNO-General prangert globale Erdöllobby an

„Die Industrie für fossile Brennstoffe ist das verschmutzte Herz der Klimakrise. Die Lösung ist klar – Öl, Kohle und Gas müssen im Boden bleiben, wo sie hingehören“, so die vernichtende Kritik von António Guterres an der Erdöllobby. Anlass sind die Zwischenverhandlungen in Bonn für die nächste Klimakonferenz. Diese findet – wiederum mit Zehntausenden Teilnehmern – im November in Dubai statt.