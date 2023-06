Insgesamt 10.000 Rinder auf TBC getestet

Nirgendwo in Vorarlberg ist Tuberkulose so stark verbreitet wie in der Wildregion Bartholomäberg-Silbertal. Ganze 90 Prozent der TBC-Nachweise bei Rotwild stammten 2022 aus dem Hinteren Silbertal. Im Anschluss an die jeweilige Weidesaison wird deshalb das Vieh, das dort im Sommer auf der Alpe ist, auf TBC getestet.