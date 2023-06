Diabetesmedikament als „Abnehmwunder“ gefeiert

Seit Elon Musk begeistert über das Medikament sprach, ist der Hype um Semaglutid in den USA grenzenlos. Ursprünglich für die Behandlung von Diabetes entwickelt, gilt der Wirkstoff Semaglutid auch als revolutionär in der Adipositas-Therapie. Es wird erwartet, dass es in naher Zukunft nicht nur als Injektion, sondern auch als Tablette erhältlich sein wird.