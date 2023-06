Angeklagter (28) bekam 15 Jahre für Mordversuch

„In einer Tour auf sie eingestochen“

„Der hat in einer Tour auf sie eingestochen. Ich kann mit so einer Situation nicht umgehen. Ich hab sowas noch nicht gesehen“, sagte ein Zeuge aus dem Fitnessstudio, der nicht in Anwesenheit des Angeklagten aussagen wollte. Ein Gutachter beschrieb die Verletzungen der Frau, die eine Operation in Vollnarkose nötig gemacht hatten. Die Klinge des Küchenmessers sei schon abgebrochen gewesen, als der Angeklagte gegen den Rumpf der Frau stach, dadurch seien sie nicht so tief ausgefallen.