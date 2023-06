Eine neue Hoffnung auf das ewige Eis

Salzburg ist österreichweit Vorletzter, was die Infrastruktur für den Eissport anbelangt. Nur das Burgenland ist schlechter. Seit Jahren schlagen Vereine wie die Salzburg Oilers oder auch der Eiskunstlaufverband Alarm, klagen über zu wenig Eiszeiten. Im Fokus der Diskussionen steht seit geraumer Zeit die Trainingshalle neben der Eisarena im Volksgarten. Diese ist in die Jahre gekommen, lechzt nach einer Aufwertung. Ein Amtsbericht aus dem Ressort von Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) schlägt nun einen Neubau der Trainingshalle vor. Kostenpunkt: 26,9 Millionen Euro! Im Preis inbegriffen ist neben der Errichtung, die 31 Monate dauert, auch eine Traglufthalle, die als temporäre Ausweichstätte dient. Zudem sind die Planungen, was ein Gesamtkonzept für einen etwaigen Neubau der Eisarena in der Zukunft betrifft, inkludiert. Möglich ist aber auch eine Sanierung um 13,6 Millionen Euro. „Das wäre aber nicht mehr zeitgemäß“, betont Auinger. Das Land würde sich übrigens mit 20 Prozent an den Kosten beteiligen – aber nur bei einem Neubau der Sportstätte.