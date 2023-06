Bei den Salzburg Open werden einige Stars erwartet

Im Volksgarten sollen neben Ofner jedoch auch andere Größen des Sports aufschlagen: „Wir schätzen, dass bis zu zehn Top-100-Spieler kommen“, hofft der Veranstalter. Einer dieser zehn Spieler könnte Dominic Thiem sein. Der ehemalige US-Open-Sieger ist derzeit auf Platz 89 der ATP-Rangliste klassiert. Unabhängig von seiner aktuellen Form und Platzierung wäre er bestimmt ein Zuschauermagnet. Ob er in Salzburg seinen Fußabdruck in den Sand setzen wird, ist noch nicht geklärt. Der Geschäftsführer äußert sich aber optimistisch: „Wir sind derzeit mit ihm in Verhandlungen. Die Chancen, dass er spielt, sind nicht so schlecht.“