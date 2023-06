Gouverneur meldet: Russland wieder unter Beschuss

Angriffe aus Ukraine wären sogar rechtens

In letzter Zeit meldet Russland immer wieder Angriffe auf seinem Staatsgebiet. In Moskau vermutet man eindeutig die Ukraine hinter den Attacken, in Kiew wies man dies jedoch bis zuletzt strikt zurück. Aus völkerrechtlicher Sicht wäre dabei ein solcher Angriff sogar rechtens, wie Völkerrechtsexperte Ralph Janik via Twitter erklärte: Aufgrund der Schwere des russischen Angriffs dürfte die Ukraine sogar ganz Russland okkupieren.