Betrug? Waldviertler legt sich mit Autokonzern an

Nicht aufgeben will der Waldviertler Franz Stanzl, der in Bad Traunstein ein Energiebüro betreibt: Obwohl er vor Gericht schon zweimal gegen den Autohersteller KIA abgeblitzt ist, wittert der Energiespezialist einen riesigen Coup „ähnlich dem VW-Abgasskandal“ und legt dem Weltkonzern einen schweren gewerbsmäßigen Betrug zur Last.