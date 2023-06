Der „Frostpostler“ hängt die Uniform an den Nagel

Dem Waldviertler Eisbade-König Robin Fraberger wird in seinem neuen Job richtig warm werden. Denn nicht nur, dass er nicht mehr soviel an die frische Luft kommen wird, er muss auch lange Hosen tragen. Dem „Postler mit der kurzen “Hose" sind die Menschen in seinem Auslieferungs-Rayon ans Herz gewachsen. Er wird sie vermissen.