Bei zwei Grad fühlt er sich erst richtig pudelwohl

Für Waldviertels Eiskönig hat das Wasser jetzt wieder „genau die richtige Temperatur“. Der coole Postler feiert kurz vor seinem 30. Geburtstag auch den Gewichtsverlust von 30 Kilos. Wie er das geschafft hat, was am Eisbaden gut und was gefährlich ist und welches Angebot Robin Fraberger an die „Krone“-Leser macht.