Postler aus dem Waldviertel ist echter „Eiskönig“

Lauftraining ohne Leiberl

Krank wurde er bisher davon nicht: „Nur ein, zwei Tage war ich leicht angeschlagen, sonst nichts.“ Fraberger kann kälteresistenten Skandinaviern mittlerweile sicherlich das (eisige) Wasser reichen, denn er hält es mehr als 30 Minuten im ein bis zwei Grad kalten Teich aus, untergetaucht mit Schnorchel über eine Viertelstunde. Dann ist ihm aber schon kalt: „Da fangen die Finger zu zwicken an. Ich liebe Extremes und an meine Grenzen zu gehen, zumindest was die Kälte betrifft“, meint der Nordmann, der oft nachts trainiert. Bei Minusgraden geht er ohne Haube oder Handschuhe laufen – und natürlich mit kurzer Hose und freiem Oberkörper. Fraberger ist auch sehr stolz auf seine 17-jährige Schwester Laetizia, die ab und zu mit ihm das Eisbad teilt – und dabei durchhält.