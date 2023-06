Größte Luftwaffenübung in der Geschichte der NATO

In den ersten Stunden wurden noch keine Einschränkungen bekannt. Der größte Flughafen Deutschlands in Frankfurt am Main teilte am Montagvormittag mit, es gebe keine „spürbaren Auswirkungen“. „Der Betrieb läuft normal“, sagte eine Sprecherin der Betreibergesellschaft Fraport. Auch an den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen gibt es keine Probleme. „Normaler Betrieb“, meldete der Flughafen Köln/Bonn bis Montagmittag. Auch in Düsseldorf laufe alles planmäßig und ohne Störungen, wie ein Sprecher der dpa sagte.