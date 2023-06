Größte NATO-Luftübung „gegen niemanden gerichtet“

Am Montag beginnt die größte Übung von NATO-Luftstreitkräften in der Geschichte der Militärallianz. Am Manöver „Air Defender“ sind insgesamt 25 der 31 Mitgliedsstaaten mit 250 Flugzeuge beteiligt. Die Übung unter der Führung Deutschlands läuft bis 23. Juni. Mit Blick auf Russland wird betont: „Diese Übung ist gegen niemanden gerichtet.“