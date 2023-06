Warum das Bundesheer eng mit der NATO übt

Gemeinsame Einsätze, gemeinsames Training

Wie passt das neutrale Österreich, das laut Verfassung keinen militärischen Bündnissen beitreten darf, in dieses multinationale Heereskonglomerat? „Wir üben im Rahmen der ,Partnerschaft für den Frieden’ regelmäßig gemeinsam mit anderen internationalen Streitkräften“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zur „Krone“. Das gemeinsame Training sei lebenswichtig: „Unsere Soldatinnen und Soldaten sind mit anderen Nationen in Friedensmissionen. Immer wieder flackern dort Konflikte auf, wie es am Westbalkan erst kürzlich der Fall war“, so die Ministerin.