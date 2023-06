Eigenes Maßnahmenpaket vom Land gegen Stromwucher

„Während zahlreiche andere Anbieter ihre Tarife senken, passiert in Kärnten das Gegenteil und das in einer Zeit, in der die Kelag satte Gewinne einfährt“, poltert Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer. FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer sieht bei der Stromkostenerhöhung eine Abzocke. Während die Opposition vor Wut schäumt, versucht man in der Landesregierung, eine Lösung für die steigenden Kosten zu finden. „Wir wollen jedenfalls weiterhin mit entsprechenden Maßnahmen dafür sorgen, dass jene Kärntner, die von der Teuerung am härtesten betroffen sind, Unterstützungen erhalten, die sie brauchen“, sagt Landeshauptmann Peter Kaiser.