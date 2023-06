„Wohnzimmer“ sucht noch Ehrenamtliche!

Vier Wohnzimmer im Burgenland verteilt

Bis dato gibt es diese Orte gegen soziale Verarmung in Eisenstadt, Stoob, Oberwart und ab Freitag in Oberpullendorf. Erst in der Vorwoche sperrte man in Oberwart auf. Der Begegnungsort wurde Second Hand eingerichtet. Denn: „Nachhaltigkeit fängt bei uns schon beim Einrichten an. Wir haben ja auch einen Marktplatz, wo wir Dingen, die uns gebracht werden, gegen eine kleine Spende eine zweite Chance geben“, erzählt die PanTa Obfrau.