Freundin der „Ex“ gewürgt und Nachbar bedroht

Dass über ihn schon Tage davor ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt worden war, beeindruckte einen 32-jährigen Bulgaren in Hochburg-Ach offenbar gar nicht. Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, suchte der Mann am 4. Juni gegen 10 Uhr wieder die Wohnung seiner slowakischen Lebensgefährtin auf und gebärdete sich dort aggressiv. Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen, der Bulgare erneut aus dem Gebäude verwiesen.