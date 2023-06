Sogar das Popcorn im Kino wird jetzt „grün“

Mit der Inbetriebnahme der größten Photovoltaik-Carport-Anlage am Parkplatz des Kinos in Regau ernteten die Star-Movie-Chefs Hans-Peter und Klaus Obermayr anerkennendes Nicken, weil so versiegelte Flächen wenigstens zu Sonnenkraftwerken werden. „Weitere solche großflächige Anlagen kommen in Wels und Ried“, verraten die Brüder.