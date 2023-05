„Top Gun“ ließ die alte Liebe wieder entflammen

Vin Diesel in Großaufnahme am Steuer eines Fahrzeuges; ein Crash; Flammen; durch die Luft fliegende Autos - ein Vorgeschmack auf das Finale der Action-Saga „Fast & Furios“ ist auf der Leinwand des Saals 6 im Star-Movie-Kino in Wels zu sehen, in dem Hans-Peter und Klaus Obermayr Platz genommen haben. „Gönn dir groß“, lautet die Botschaft des Video-Clips, mit dem die von den Brüdern geführte Kino-Kette mit Sitz in Peuerbach unterstreicht, welche Vorteile ein Kino-Besuch im Vergleich zum Streaming hat.