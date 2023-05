Ältester Bäckerei Österreichs gelingt die Rettung

Rund 240.000 Euro für Gläubiger

Auch die Mitarbeiter zeigten sich in der Zeit der Unsicherheit loyal, hielten zu ihrem Arbeitgeber. Die Kunden ließen sich vom Insolvenzverfahren sowieso wenig beeindrucken und blieben der 1604 gegründeten Bäckerei treu. An die Gläubiger wird eine Quote von 40% ausbezahlt - insgesamt sind das rund 240.000 Euro.