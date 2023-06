Gleich zwei Eisen im Feuer um Mehrkampf-Medaillen

Auf den Spuren von Verena Mayr

Ob das Ländle-Duo tatsächlich in China mit dabei ist, entscheidet sich am 11. Juni, wenn der offizielle Quali-Zeitraum des Österreichischen Leichtathletikverbands (ÖLV) endet. Fakt ist, dass beide Chancen auf eine Medaille haben. Das zeigt ein Blick in die Ergebnislisten der vorigen Jahre. 2019 hätte sich Posch mit ihrer Bestmarke Bronze geholt. Zwei Jahre zuvor - als Verena Mayr (ledige Preiner) Gold gewann - hätten Posch und Schuler ein rot-weiß-rotes Podest komplettiert.