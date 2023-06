SPÖ-Chef Andreas Babler: Super- oder Maulheld?

Dass er bundesweit mit seinem Linkskurs genauso erfolgreich sein wird wie in seiner Heimatstadt, wo er zuletzt mehr als 70 Prozent holte, darf bezweifelt werden. Die Genossen scheinen Babler jedenfalls einiges nachzusehen. Weder das Outing als Marxist noch die Brachialkritik an der EU scheinen ihm geschadet zu haben. Auch dass er sich dereinst einen Doppelbezug in Traiskirchen gegönnt hatte, stört seine Fans offenbar nicht.