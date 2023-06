SPÖ am Boden? „Babler könnte sogar Kanzler werden“

„Die SPÖ liegt am Boden, aber es ist auch eine große Chance für Andreas Babler. Der neue SPÖ-Vorsitzende wirkt motiviert,“ konstatiert Hans Mahr, Politik-Kenner und ehemaliger Wahlkampfleiter von Bruno Kreisky nach den Pressekonferenzen am Dienstag. „Doch so einfach wird man die Partei nicht vom Boden aufheben können.“