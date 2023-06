Babler: „Europa kann keine Festung werden“

Die SPÖ hätte eine „schwere Stunde“, aber am neuen Ergebnis gibt es „überhaupt keinen Zweifel mehr“, sagte Andreas Babler am Dienstagabend in der „ZiB 2“. Er hätte sich durchgesetzt, dass ein Notar beigezogen worden sei. Zudem sei er ein Verfechter von mehr Mitbestimmung, antwortete er auf die Frage, wie er die Wählerinnen und Wähler von Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil nun von sich überzeugen wolle.