41 Prozent merken schlechteren Lebensstandard

EU-weit nimmt jede zweite Person eine Verschlechterung ihres Lebensstandards wahr. Insgesamt wurden 26.376 EU-Bürgerinnen und -Bürger befragt. Die größten Unterschiede zwischen Österreich und den anderen EU-Ländern sind eine geringere Unterstützung für die Ukraine-Politik der EU sowie höhere Erwartungen an das EU-Parlament bei Migration und Klimakrise. So sind EU-weit 76 Prozent der Befragten mit der Unterstützung für die Ukraine zumindest einigermaßen zufrieden, in Österreich sind es nur 61 Prozent (bei 1011 geführten Interviews dazu). Am stärksten ist die Zustimmung in den Niederlanden, in Schweden, Finnland und Irland, am geringsten in der Slowakei und in Griechenland.