Weg mit Papier: Bei Blackout steht Justiz still

Kosten oder Ersparnis - das weiß noch keiner

Nicht ganz für alle. Wer im Häfn sitzt, hat derzeit Pech - Computerzugang gibt’s in U-Haft keinen; der Anwalt muss den Akt also ausdrucken und hinter Gitter bringen. Auf eigene Kosten. Dafür sei die Justiz nicht mehr zuständig, heißt es. Apropos Kosten: Was die Umstellung auf den elektronischen Akt kostet oder welche Ersparnis die Digitalisierung in weiterer Folge bringt, ist noch offen. Beziffert kann nur werden, was der Umbau eines Verhandlungssaales kostet - 9000 Euro. 48 Säle sind in Kärnten schon modernisiert worden, die letzten drei folgen noch vor dem Sommer. Wer sich die sogar schon mehrfach ausgezeichnete Justiz 3.0 etwas genauer ansehen will - das geht unter justizonline.gv.at