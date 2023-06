Die rote Pannenshow: Neue Zahlen werfen Fragen auf

Selbst bei der Verkündung der wohl größten internen Wahlpanne in der Geschichte der SPÖ, kommen neue Unregelmäßigkeiten ans Licht. Babler verkündete dementsprechend kurz nach Bekanntwerden des grotesken Vorgangs, dass er auf Nummer sicher gehen will. Der vermutliche Sieger lässt neu auszählen. Erst danach will der Hoffnungsträger des linken SPÖ-Lagers, sofern die Wahlkommission ihn bestätigt, sein Amt als Parteichef antreten. Die österreichische Sozialdemokratie befindet sich urplötzlich in einem führungslosen Vakuum. Am Dienstag will der 19-köpfige Ausschuss, der für das Schlamassel verantwortlich ist, die Abstimmung überprüfen und neu auszählen.