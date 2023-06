SPÖ-Katastrophenfeuer: Babler droht zu verglühen

Man fragt sich, man fragt sich so vieles: Hat sich die SPÖ mit monatelangem Anlauf am Montag endgültig abgefackelt? Hat es so etwas jemals gegeben? Nicht der am Parteitag als neuer Parteichef verkündete Hans Peter Doskozil wurde von den Delegierten gewählt, sondern sein Herausforderer Andreas Babler. Es war ein Zahlensturz! In Wahrheit 317 Stimmen für Babler, 280 für Doskozil. Was für eine Peinlichkeit, was für ein Absturz.