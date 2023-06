Schwarz-Blau will mehr Einfluss in den Schulen

Auch von der künftig dritten Oppositionspartei, der KPÖ Plus, kommt Kritik zum Vorhaben. „Ein Zurück zu mehr Partei-Einfluss auf Unterricht und Schulleitungen ist das Gegenteil dessen, was das Bildungswesen braucht“, sagt die künftige Landtagsabgeordnete Natalie Hangöbl. Auch im Regierungsprogramm: Das Land will den privaten Schulen bei ihren Bau- und Sanierungsvorhaben unterstützen, die Existenz so sichern.