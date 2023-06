Salzburgs Kindergärten werden zur Chefsache

Gespräch mit Pädagoginnen ist bereits geplant

So auch beim von der FPÖ propagierten „Berndorfer Modell“. In den Kindergärten sollen Fachkräfte „breiter, flexibler und gleichberechtigter“ eingesetzt werden. Administrative Hürden für die Einrichtung von Betriebskindergärten sollen beseitigt werden. Experten aus anderen Disziplinen wie Sozialarbeit, Psychologie und Fachpädagogik sollen vermehrt eingesetzt werden. Inhaltlich will Etschberger die einzelnen Punkte aber noch nicht bewerten, zuerst soll es ein Gespräch der Berufsgruppe mit der angehenden Landeshauptmann-Stellvertreterin geben.