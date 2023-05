Wolfsabschuss, Windräder: Das plant Schwarz-Blau

Konkret im Regierungsprogramm steht ein Windpark im alpinen Raum, etwas wogegen sich Svazek stets ausgesprochen hat. Das Projekt am Windsfeld soll in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden. Dazu sollen die bekannten Wasserkraftprojekte Stegenwald und Sulzbachtal umgesetzt werden. Auch ein „Kraftwerk Golling“ steht im Regierungsprogramm. Dazu sollen Kraftwerke im salzburgisch-bayrischen Grenzraum geprüft werden. Interessant: Bei den erneuerbaren Energien geht es den Koalitionspartnern hauptsächlich darum, sich von Abhängigkeiten am Energiemarkt zu befreien. Der Klimaschutz an sich wurde dabei mit keinem Wort erwähnt, was zu scharfer Kritik der scheidenden Landesrätin Martina Berthold führte.Abschuss von Wölfen soll leichter möglich seinDie familieninterne Kinderbetreuung - sie liegt im Ressort von Marlene Svazek - soll künftig einen höheren Stellenwert bekommen. Die FPÖ will dies als Ergänzung zu bestehenden Modellen etablieren. In Berndorf wurde eine Variante vor Jahren eingeführt - von Gegnern als Herdprämie kritisiert.